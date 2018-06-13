Вашингтон, 13 июня, 2018, 05:04 — ИА Регнум. Поправки к польскому закону запрещают обвинять поляков в пособничестве гитлеровскому уничтожению евреев в годы Второй мировой войны. Такой взгляд на историю вызвал массовое возмущение еврейских организаций по всему миру. Первым возмутился Израиль, а в США Трампом был подписан закон № 447 «Правосудие для выживших, не получивших компенсацию», в котором упоминаются в том числе и погибшие в Холокосте.

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Польша же опасается возможных неприятных последствий от этого американского закона как для своего имиджа, так и для кошелька. Ведь не зря в польском медиапространстве начали звучать мысли, подобные тем, что высказал Станислав Михалкевич: «полякам придется заплатить евреям 300 миллиардов долларов за то, что во время Второй мировой войны немцы убили их».

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