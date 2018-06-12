Екатеринбург, 12 июня, 2018, 17:58 — ИА Регнум. В Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского города Екатеринбурга прошла встреча популярных блогеров с горожанами. На мероприятие собрались порядка тысячи человек, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дмитрий Красноухов Блогеры России в Екатеринбурге

Мероприятие началось в полдень и сначала публику развлекали модными музыкальными хитами. Затем на сцену вышли видеоблогеры Данил Комков, Настя Тропицель, Карина Аракелян, Влад Беремич, Лёша Суворов, Тимур Сорокин, которым в течение получаса задавали вопросы. В основном они касались планов блогеров по выпуску нового контента, советов начинающим видеоблогерам, а также присутствовавшие спрашивали про личную жизнь популярных авторов Youtube. После вопросов-ответов была проведена автограф-сессия.

Также зрители могли получить бесплатные футболки и кепки с надписью «Блогеры России», для чего нужно было нарисовать мелом на асфальте флаг России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее активисты свердловского молодёжного отделения «Общероссийского народного фронта» провели акцию «Россия — это мы». Они нарисовали большой государственный флаг на одной из площадок Центрального парка культуры и отдыха имени В.В.Маяковского. После этого вместе с жителями города рисовали триколоры на площади Труда. А завершили программу совместным танцем, в котором приняли участие екатеринбуржцы всех поколений.

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