Вена, 12 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. 12 июня на стадионе «Тиволи Ной» был разыгран контрольный товарищеский матч между национальными сборными Японии и Парагвая, завершившийся волевой победой азиатского коллектива со счётом 4:2.

Fifa.com Сборная Японии

В последней трети первого тайма диспетчер «Шанхай Гринлэнд Шеньхуа» Оскар Ромеро вывел свою сборную вперёд — 0:1. На 51-й и 63-й минутах дублем отметился вингер «Бетиса» Такаси Инуи — 2:1. На 77-й минуте Федерико Сантандер срезал мяч в свои ворота после навеса Сибасаки со штрафного — 3:1. В конце матча Ричард Ортис и Синдзи Кагава по разу отличились — 4:2.

Статистика матча (Япония/Парагвай)

Удары 12/5

Удары в створ 5/2

Владение 47%/53%

Фолы 11/13

Составы на матч:

Япония: Хигасигути, Уэда, Сёдзи, Эндо, Сакаи, Сибасаки, Кагава, Инуи, Окадзаки, Муто.

Парагвай: Вильяр, Бенитес, Гомес, Бальбуэна, Алонсо, Ортис, Лусена, Санчес, Ромеро, Сантандер, Барейро.

Главный арбитр матча: Оливер Драхта.

Голы: Ромеро 32 — 0:1, Инуи 51 — 1:1, Инуи 63 — 2:1, Сантандер (авг) 77 — 3:1, Ортис 90+2 — 3:2, Кагава 90+3 — 4:2.