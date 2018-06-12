Вильнюс, 12 июня, 2018, 17:53 — ИА Регнум. Литовский политолог Томас Янелюнас считает, что ежегодный доклад президента Дали Грибаускайте, который глава Литвы прочитала сегодня, 12 июня, в парламенте, вызвал немало двусмысленных оценок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте

«Годовой доклад президента. Много двусмысленных мыслей, которые каждый интерпретирует по-своему. В каком-то годовом докладе была фраза, что доклад «для людей, а не политологов». На этот раз осталось обратное впечатление — без расшифровки люди не всё поймут. Самые интересные тезисы:

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— «сама обожгла пальцы» — чуть ли не первое признание за 9 лет, что и президент могла совершить ошибку в своей деятельности. Но не хватило более глубокой эмоции и искренности. Перелезть через внутреннюю стену труднее всего.

— «нужны новые добровольцы, которые укрепят партии». Наверно, правильная мысль, но… когда партии оказались в таком кризисе недоверия, граждане с большим удовольствием пойдут служить в армию, работать в больницу или переносить лягушек через дорогу, но только не в партии. Нужно, наверно, подождать еще 10 лет, чтобы такая установка изменилась

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— сильные стороны правоохранительных органов — лучший признак того, что в Литве не только не все потеряно, но и что всё будет хорошо. Когда-нибудь», — написал политолог на своей страничке в социальной сети Facebook.

В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.

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