Москва, 13 июня, 2018, 04:10 — ИА Регнум. Великий российский хоккеист Александр Овечкин выиграл Кубок Стэнли. Он шел к этому 13 лет, побивая один рекорд НХЛ за другим, достигнув вместе с «Вашингтон Кэпиталс» эту победу тогда, когда никто не ждал. За путем к этому трофею следили сотни тысяч российских болельщиков, гордость за русского хоккеиста испытывали даже американцы. Почему же в родной стране за Овечкина радовались не все, обсуждает автор ИА REGNUM Платон Беседин.

(сс) Michael Miller Александр Овечкин

Вполне адекватные люди, не испытывающие стремления ненавидеть и проклинать всех подряд, в том числе люди патриотичные, принялись вопрошать — а что в этой победе такого? Мол, Овечкин вообще не россиянин, на Россию ему плевать, победу он добыл в США и в американском же соревновании… Этими словами они повторяли запущенную еще Навальным мантру, отнимающую у России еще одного героя. Выходит, что патриотизм на поверку нередко оказывается пафосом и казёнщиной (что показала и эта самая реакция), а не тем, чем он является по существу — прославлением России личным примером.

Россиян, которые сейчас прославляли бы Россию, сейчас немного. Прошли времена Шолохова, Плисецкой, Циолковского, и таких, которые во всем мире являются в своем деле первыми, мало. Овечкин — среди них, и история его долгожданного триумфа одновременно высветила чисто российские проблемы — отсутствие на первом плане истинных героев (вместо них — ложные символы) и патологическое критиканство, способное исказить любую радость, порой рождающее по отношению к собственной же стране насмешки и презрение. А чем оно тогда отличается от называния России «Рашкой»? Выходит, дело не в одном конкретном Овечкине?..

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