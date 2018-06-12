Сочи, Краснодарский край, 12 июня, 2018, 17:45 — ИА Регнум. Краснодарский край одним из первых отпраздновал День России — приуроченные к этому празднику мероприятия стартовали ровно в 00:00 12 июня. В Сочи в это время началось световое шоу, во время которого слово «Россия» было спроецировано на стену одной из сочинских высоток.

«Молодёжка ОНФ» Световое шоу в Сочи в День России

Яркое световое шоу стало подарком от «Молодёжки ОНФ»: таким необычным образом активисты решили поздравить с Днем России жителей двух городов — Челябинска и Сочи.

«Мы выбрали два города и решили устроить в них световые шоу с главным словом дня, оно же — главное слово для каждого жителя нашей страны. Суть вот в чем: не важно, в Челябинске ты или в Сочи, главное — ты россиянин. Мы все — одно целое», — прокомментировал акцию руководитель департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Слово «Россия» зажглось ровно в 00:00 и оставалось на фасаде до 05:00. Праздничные мероприятия, приуроченные к празднованию Дня России, проходят 12 июня по всему Краснодарскому краю. В Сочи, например, ко Дню России также приурочена встреча с известными блогерами, которые встретятся и пообщаются с поклонниками, а также вместе с ними объединятся в флэшмобе и нарисуют мелом большой флаг РФ.