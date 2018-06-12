Волгоград, 12 июня, 2018, 17:37 — ИА Регнум. По факту столкновения катамарана с грузовым судном в Волгоградской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.263 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом сообщается во вторник, 12 июня, на сайте Следственного комитета России (СКР).

Штурвал

В сообщении ведомства говорится, сотрудники следственных органов в настоящее время продолжают «работу с потерпевшими и свидетелями произошедшего.

По предварительным данным, именно действия владельца пассажирского водного транспорта, который игнорировал световые и предупреждающие сигналы баржи, привели к ЧП на Волге.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, катамаран с пассажирами столкнулся с баржей в районе речного порта Волгограда 11 июня 2018 года. По последним данным, в результате происшествия погибли 11 человек.

Читайте также: Число жертв столкновения катамарана с баржей на Волге возросло до 11

А также: Со дна Волги подняли затонувший накануне катамаран