Киев, 12 июня, 2018, 17:33 — ИА Регнум. В последние годы на Украине действительно возобладали «чемоданные настроения». Народ спасается бегством от безработицы и нищеты, окончательно утратив доверие к существующим политикам и не питая иллюзий относительно того, что на смену им придут другие. Так украинский эксперт Сергей Белов прокомментировал для ИА REGNUM данные, приведенные в статье старшего научного сотрудника Центра Евразии Атлантического совета Дайана Фрэнсиса, опубликованного на сайте Atlantic Council.

Чемодан

По мнению Белова, то, что на Украине называют реформами, представляет из себя банальное выворачивание карманов через рост цен на услуги ЖКХ и сворачивание социальных программ. Он при этом отмечает, что реформы можно было бы назвать справедливыми, страна должна жить по средствам, если бы киевский режим своими действиями не усугубил ситуацию. А при разрыве торгово-экономических отношений с Россией и поднятыми выше всяких разумных пределов цен на энергоносители, отмечает эксперт, ни одна экономика не может развиваться.

«Фактически Украина превратилась в гетто, жителям которого плевать на то, как называется улица и на каком языке будут таблички. Украинизация стала уделом тех, кто ей занимается, а, соответственно, зарабатывает. Беда только в том, что все эти украинизаторы не отличаются высоким интеллектом и культурой, а это не добавляет популярности самой «мове». По сути, несчастная «мова» стала языком коррумпированной и вороватой власти, хама-украинизатора или обслуги, чему поспособствовала насильственная украинизация сферы услуг.

Теоретически украинцы поддерживают украинизацию, по крайней мере этот вопрос весьма актуален на выборах. Однако в реальной жизни никто не сможет сказать, зачем она нужна в принципе, как и Украина вообще. Проблема в том, что избавиться от одного и другого, можно лишь выездом из Украины. При этом, попадая в Польшу или Россию, имея законные основания для получения образования на родном языке, украинцы этого не делают, что говорит о второстепенности для них самой по себе языковой проблемы», — пояснил Сергей Белов.

Напомним, что об угрозе депопуляции на Украине при нынешних властях в своей статье на сайте Atlantic Council заявил заслуженный профессор Школы менеджмента Теда Роджерса Университета Райерсона Дайан Фрэнсис.

Он отметил, что опросы демонстрируют катастрофические результаты: «71% украинцев безразличны к направлению политического развития страны и ещё большее число испытывает отвращение к своим лидерам. Из опрошенных 81% не одобряют или не полностью одобряют деятельность президента Петра Порошенко, и 73% такого же мнения о премьер-министре Владимире Гройсмане. Ещё 88% испытывают то же самое в отношении парламента и 77% — в отношении судебной власти, — сказано в публикации. — Респонденты в возрасте от 18 до 35 лет недовольны еще больше. По результатам опроса менее трети украинцев моложе 35 лет будут голосовать на следующих выборах и только 20% считают, что их ждет хорошее будущее на Украине».