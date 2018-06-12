Екатеринбург, 12 июня, 2018, 17:31 — ИА Регнум. В Екатеринбурге активисты молодёжного отделения «Общероссийского народного фронта» провели акцию «Россия — это мы». В мероприятиях приняли участие тысячи жителей города, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Екатеринбург.рф День России в Ектатеринбурге

В рамках всероссийской акции, утром 12 июня в Центральном парке культуры и отдыха им. В.В. Маяковского активисты «Молодёжки ОНФ» нарисовали большой флаг России. После этого организаторы переместитесь в центр города на Плотинку.

На площади Труда активисты предлагали прохожим нарисовать триколор и в этой акции приняли участие более 100 горожан. Также представители молодёжного отделения ОНФ и студенты Свердловского областного медицинского колледжа выстроились на Плотинке таким образом, чтобы получилась надпись «Россия» в расцветках государственного флага.

А завершилась программа мероприятий танцем в Историческом сквере. В нём приняли участие молодёжь и студенты, юные жители Екатеринбурга из детского клуба «Колибри», а также пожилые люди из организации «Дорогами добра».

«Мне кажется, у нас впервые получилось в рамках мероприятий провести уникальный флэшмоб, в котором соединились сразу несколько поколений», — заявила одна из организаторов мероприятий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в честь празднования Дня России в Свердловской области участники общественного движения Putin Team провели акцию в посёлке Логиново. Они поднялись на легкомоторном самолёте с местного аэродрома и совершили прыжок с парашютом и государственным флагом России.