Москва, 13 июня, 2018, 03:09 — ИА Регнум. Перспектива отмены санкций, о которой так много и оптимистично вещают разнообразные российские СМИ, тема несколько неудобная. Почему надежды на возврат «добрососедской» Европы образца 2013 года выглядят несколько странно, рассказывает автор ИА REGNUM, политический аналитик Михаил Демурин.

Internet Archive Book Images И польза может выйти боком

Чтобы бороться по-настоящему за отмену антироссийских санкций, европейские политики должны массово обладать чувством ответственности перед странами, которые им выпала честь представлять на международной арене. Но много ли таких политиков в данный момент и кто в Европе действительно готов бороться за устойчивую перспективу развития?

Санкции были направлены на «выкручивание рук» России, их цель заключалась в попытке убедить Москву отказаться от самостоятельной политики. Поэтому радость от ожидания «скорой отмены санкций» или неуемная надежда, выражаемая на этот счет, только выставляют некоторую часть российской политической мысли в неприглядном свете, в котором экономическая выгода перевешивает гордую самостоятельность. Так надо ли поддерживать в СМИ такие надежды, размывающие общественное мнение, только недавно начавшее возврат к здоровому патриотизму?

Читайте статью Публичный разговор об отмене санкций: в чьих интересах? и другие публикации Михаила Демурина о внешней политике России.