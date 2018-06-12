Лондон, 13 июня, 2018, 01:02 — ИА Регнум. На фильм ужасов или пост-апокалипсис похожи некоторые положения из анализа британских министерств, которые представили шесть возможных вариантов развития событий, если Великобритания выйдет из ЕС без последующего комплексного соглашения с ним. О наиболее примечательных положениях этих сценариев пишет обозреватель ИА REGNUM Анастасия Суховеркова.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Фактически на следующий же день прекращается эксплуатация круизного порта Дувр — британских ворот в Европу. Через несколько дней в Корнуолле, на юго-западе страны, заканчивается еда в супермаркетах. А еще спустя две недели начинают бить тревогу больницы по всей стране ввиду того, что запас наиболее важных медикаментов иссякает. Британское правительство начинает поставлять провизию грузовыми самолетами в наиболее отдаленные районы страны, задействуя Королевские военно-воздушные силы», — говорится в анализе.

Эксперты также предполагают, что приостановка таможенных соглашений осложнит наземное, воздушное и морское сообщение между разошедшимися. Но этот устрашающий вариант не единственный, и, конечно, столь жесткого поворота не хотят ни в Великобритании, ни в ЕС. Пока что стороны в принципе договорились о так называемом переходном периоде, когда Лондон потеряет право голоса в ЕС, но остальные соглашения останутся в силе. Период будет идти до конца 2020 года, а до того, как он начнется, необходимо будет четко определить сроки «развода».

А если Лондон все-таки передумает и останется? Несмотря на то, что такой ход возможен, он маловероятен, потому что как таковая поддержка выхода из ЕС — общая точка у двух основных британских партий.

Какие еще существуют сценарии и какой их них наиболее возможен, читайте в статье: Британцев пугают: Brexit может стать делом для Королевских ВВС

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