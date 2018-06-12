Новосибирск, 12 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Новосибирск празднует День России. Различные площадки развернулись почти во районах города. На набережной ОбьГЭС прошёл массовый заезд на роликах, в парках — праздничные программы, в Академгородке — фестиваль национальных культур.

Анна Алябьева ИА REGNUM
Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
«День России» на площади Ленина в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Новосибирцы охлаждаются в фонтане на площади Ленина

Кроме того, тысячи новосибирцев проследовали в рядах молодёжного шествия от Нарымского сквера по Красному проспекту до площади Ленина, которая стала основной площадкой Дня России в Новосибирске.

«Мы помним уроки истории, мы помним, насколько дорого нам давались междоусобицы, смуты, революции, гражданские войны. Сейчас мы говорим — хватит! Больше нас никто не разобщит, не разделит. И, глядя на эту площадь, глядя на то, насколько дружно новосибирская молодежь собралась праздновать День России, я уверен — будущее нашей страны в сильных руках! Сегодняшний день — не просто государственный праздник. Это, по сути дела, праздник каждого из нас. Потому что мы знаем — мы и есть Россия! И пока мы вместе — мы сильны. Сильна и велика наша любимая Родина», — сказал, обращаясь к участникам шествия «Мы — будущее России» и всем новосибирцам, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM
«День России» на площади Ленина в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске
Анна Алябьева ИА REGNUM
Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

На самой площади Ленина прошёл фестиваль «С днём рождения, Россия!». На парковочной зоне у здания краеведческого музея работали три творческие площадки: участники зоны стрит-арта нарисовали граффити «Россия», в зоне стрит-дэнса состоялся танцевальный баттл, а в спортивном отсеке — игры плей-офф между командами по уличному футболу. Также прошли парад диджеев и концерт молодых исполнителей и инструменталистов.

Анна Алябьева ИА REGNUM
Развлечения для детей
Анна Алябьева ИА REGNUM
Спортивная площадка на празднике
Анна Алябьева ИА REGNUM
Граффити «Россия»
Анна Алябьева ИА REGNUM
Музыканты на празднике
Анна Алябьева ИА REGNUM
Гостья праздника

В завершении праздничного дня перед новосибирцами выступит Полина Гагарина.

Праздновали День Россиии и в районах Новосибирской области. Концерты, выставки, фестивали, молодежные акции — более 500 различных мероприятий.

Анна Алябьева ИА REGNUM
Гости праздника
Анна Алябьева ИА REGNUM
Участники праздника
Анна Алябьева ИА REGNUM
Охрана правопорядка на шествии

Ну и завершится праздник большим фейерверком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утором 12 июня активисты команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» Новосибирской области нарисовали мелками на асфальте большой российский триколор.