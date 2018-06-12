«Мы и есть Россия»: новосибирцы отмечают День России
Новосибирск, 12 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Новосибирск празднует День России. Различные площадки развернулись почти во районах города. На набережной ОбьГЭС прошёл массовый заезд на роликах, в парках — праздничные программы, в Академгородке — фестиваль национальных культур.
Кроме того, тысячи новосибирцев проследовали в рядах молодёжного шествия от Нарымского сквера по Красному проспекту до площади Ленина, которая стала основной площадкой Дня России в Новосибирске.
«Мы помним уроки истории, мы помним, насколько дорого нам давались междоусобицы, смуты, революции, гражданские войны. Сейчас мы говорим — хватит! Больше нас никто не разобщит, не разделит. И, глядя на эту площадь, глядя на то, насколько дружно новосибирская молодежь собралась праздновать День России, я уверен — будущее нашей страны в сильных руках! Сегодняшний день — не просто государственный праздник. Это, по сути дела, праздник каждого из нас. Потому что мы знаем — мы и есть Россия! И пока мы вместе — мы сильны. Сильна и велика наша любимая Родина», — сказал, обращаясь к участникам шествия «Мы — будущее России» и всем новосибирцам, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.
На самой площади Ленина прошёл фестиваль «С днём рождения, Россия!». На парковочной зоне у здания краеведческого музея работали три творческие площадки: участники зоны стрит-арта нарисовали граффити «Россия», в зоне стрит-дэнса состоялся танцевальный баттл, а в спортивном отсеке — игры плей-офф между командами по уличному футболу. Также прошли парад диджеев и концерт молодых исполнителей и инструменталистов.
В завершении праздничного дня перед новосибирцами выступит Полина Гагарина.
Праздновали День Россиии и в районах Новосибирской области. Концерты, выставки, фестивали, молодежные акции — более 500 различных мероприятий.
Ну и завершится праздник большим фейерверком.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, утором 12 июня активисты команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» Новосибирской области нарисовали мелками на асфальте большой российский триколор.