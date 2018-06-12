Новосибирск, 12 июня, 2018, 19:21 — ИА Регнум. Новосибирск празднует День России. Различные площадки развернулись почти во районах города. На набережной ОбьГЭС прошёл массовый заезд на роликах, в парках — праздничные программы, в Академгородке — фестиваль национальных культур.

Анна Алябьева ИА REGNUM Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM «День России» на площади Ленина в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Новосибирцы охлаждаются в фонтане на площади Ленина

Кроме того, тысячи новосибирцев проследовали в рядах молодёжного шествия от Нарымского сквера по Красному проспекту до площади Ленина, которая стала основной площадкой Дня России в Новосибирске.

«Мы помним уроки истории, мы помним, насколько дорого нам давались междоусобицы, смуты, революции, гражданские войны. Сейчас мы говорим — хватит! Больше нас никто не разобщит, не разделит. И, глядя на эту площадь, глядя на то, насколько дружно новосибирская молодежь собралась праздновать День России, я уверен — будущее нашей страны в сильных руках! Сегодняшний день — не просто государственный праздник. Это, по сути дела, праздник каждого из нас. Потому что мы знаем — мы и есть Россия! И пока мы вместе — мы сильны. Сильна и велика наша любимая Родина», — сказал, обращаясь к участникам шествия «Мы — будущее России» и всем новосибирцам, временно исполняющий обязанности губернатора Новосибирской области Андрей Травников.

Анна Алябьева ИА REGNUM «День России» на площади Ленина в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

Анна Алябьева ИА REGNUM Шествие «Мы и есть Россия» в Новосибирске

На самой площади Ленина прошёл фестиваль «С днём рождения, Россия!». На парковочной зоне у здания краеведческого музея работали три творческие площадки: участники зоны стрит-арта нарисовали граффити «Россия», в зоне стрит-дэнса состоялся танцевальный баттл, а в спортивном отсеке — игры плей-офф между командами по уличному футболу. Также прошли парад диджеев и концерт молодых исполнителей и инструменталистов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Развлечения для детей

Анна Алябьева ИА REGNUM Спортивная площадка на празднике

Анна Алябьева ИА REGNUM Граффити «Россия»

Анна Алябьева ИА REGNUM Музыканты на празднике

Анна Алябьева ИА REGNUM Гостья праздника

В завершении праздничного дня перед новосибирцами выступит Полина Гагарина.

Праздновали День Россиии и в районах Новосибирской области. Концерты, выставки, фестивали, молодежные акции — более 500 различных мероприятий.

Анна Алябьева ИА REGNUM Гости праздника

Анна Алябьева ИА REGNUM Участники праздника

Анна Алябьева ИА REGNUM Охрана правопорядка на шествии

Ну и завершится праздник большим фейерверком.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, утором 12 июня активисты команды «Молодежка Общероссийского народного фронта» Новосибирской области нарисовали мелками на асфальте большой российский триколор.