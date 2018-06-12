Калуга, 12 июня, 2018, 16:53 — ИА Регнум. В Калужской области порядка 107 проб молочной продукции отобрали с начала 2018 года специалисты регионального Управления Россельхознадзора в торговых сетях и бюджетных учреждениях социальной сферы, в 26 пробах установлены признаки фальсификации растительными жирами, в 1 пробе обнаружены сульфаниламиды, которые могут вызвать аллергические реакции организма, а также головные боли, головокружение, тошноту и рвоту. Об этом 12 июня сообщили корреспонденту ИА REGNUM в надзорном ведомстве.

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По всем фактам фальсификации, 21 производителю молочной продукции были выданы предписания о прекращении действия декларации о соответствии, а также назначено 8 внеплановых документарных проверок.

По 2 молокоперерабатывающим предприятиям, находящимся на территории Калужской области, возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст.19.7 КоАП РФ, материалы направлены в суд.

Касательно одного предприятия вынесено постановление о назначении административного наказания, предусмотренного ч.1 ст.14.44 КоАП РФ. В отношении остальных предприятий проверки продолжаются.

Между тем, как ранее заявил губернатор Анатолий Артамонов, Калужская область по увеличению объемов производства молока заняла в России первое место.

«При наличии достаточного количества сырья открываются хорошие перспективы для переработки», — подчеркнул глава региона.

В течение трех последних лет калужский регион также занимает первое место в Центральном федеральном округе по приросту производства молока.

Впрочем, как ранее сообщало ИА REGNUM со ссылкой на Управлении Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области, 48 образцов молочной продукции калужских молокоперерабатывающих предприятий из 86 проверенных не соответствует нормативным требованиям (в том числе 13 образцов — по идентификационным показателям).

Напомним, в 2017 году на территории Калужской области функционировало порядка 31 предприятия по переработке молока.

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