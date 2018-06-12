Тверь, 12 июня, 2018, 16:50 — ИА Регнум. Жителей Тверской области с Днем России 12 июня поздравил губернатор Игорь Руденя. Видеопоздравление главы региона опубликовано на сайте регионального правительства.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя

«Этот праздник символизирует многовековой исторический путь нашей Родины, выдающиеся достижения и победы многих поколений», — заявил, в частности, в своем поздравлении губернатор Тверской области.

Игорь Руденя отметил, что Россия — это, прежде всего, граждане, добавив, что и Тверская области вносит свой вклад в развитие экономики России, в создание стабильной социальной системы.

«Тверская земля — это край, где на протяжении столетий складывались ратные, трудовые и духовные традиции нашего народа», — подчеркнул губернатор. Он также высказал пожелание, чтобы в каждом доме в Тверской области были мир, любовь и благополучие.

Отметим, что сегодня же, 12 июня, глава региона вручил государственные и региональные награды 38 жителям Тверской области.