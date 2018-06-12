Киев, 12 июня, 2018, 16:43 — ИА Регнум. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества боеспособных подразделений, чтобы противостоять Российской Федерации. Об этом, как пишет «Страна.ua», сообщил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

По его словам, в случае конфликта с Россией государство и ВСУ не смогут «потянуть» расходы по ведению масштабных сражений.

«Мы (ВСУ) не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей, — пояснил офицер. — У Украины просто нет столько боеспособных подразделений».

Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Die Welt заявил, что военный конфликт между РФ и Украиной продлился бы всего несколько дней.

По его словам, ВСУ, которые за последние два-три года существенно «улучшили свои военные возможности», не смогли бы противостоять армии РФ.

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