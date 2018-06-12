Офицер ВСУ о «полномасштабной войне» с Россией: «Мы не готовы»
Киев, 12 июня, 2018, 16:43 — ИА Регнум. У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточного количества боеспособных подразделений, чтобы противостоять Российской Федерации. Об этом, как пишет «Страна.ua», сообщил старший офицер штаба операции Объединенных сил (ООС).
По его словам, в случае конфликта с Россией государство и ВСУ не смогут «потянуть» расходы по ведению масштабных сражений.
«Мы (ВСУ) не готовы воевать на границе Харьковской, Черниговской или Сумской областей, — пояснил офицер. — У Украины просто нет столько боеспособных подразделений».
Ранее экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен в интервью Die Welt заявил, что военный конфликт между РФ и Украиной продлился бы всего несколько дней.
По его словам, ВСУ, которые за последние два-три года существенно «улучшили свои военные возможности», не смогли бы противостоять армии РФ.
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