Киев, 12 июня, 2018, 16:42 — ИА Регнум. Украина сегодня, 12 июня, подала в Международный суд ООН расширенный меморандум, содержащий обвинения в адрес Кремля за нарушение международных соглашений по борьбе с расовой дискриминацией и финансирование терроризма. Об этом на своей странице в Facebook сообщил президент Петр Порошенко.

Международный суд ООН

«Очень символично, что Международный суд ООН определил именно 12 июня — День России — для подачи меморандума по делу Украины против России о нарушении Международной конвенции о запрете финансирования терроризма и Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации», — написал Порошенко.

Глава украинского государства обвинил Кремль во «лжи и попытке скрыть свои действия в Украине». Он считает, что сегодня «весь мир убеждает Россию признать неправомерность своих действий и убраться с оккупированных районов Донбасса и Крыма». При этом Порошенко обвинил Москву в «оккупации украинских земель», поставке ЗРК «Бук», «которым сбили MH17», «обстрелах жилых районов Мариуполя, Краматорска, Волновахи», «вербовке террористов» в Одессе, Харькове и Киеве. Кроме того, обвинения в расовой дискриминации он увязал с попыткой «выжить украинцев и татар из Крыма».

«Преодолеть эту ложь можно только правдой и доказательствами. Для этого нам нужна позиция Международного суда ООН, который предоставит надлежащую оценку действиям РФ и не оставит им возможности прятаться от ответственности за очередными манипуляциями», — считает Порошенко.

«Меморандум содержит необычайное для практики суда количество доказательств. Это сделано для того, чтобы ни у кого не осталось сомнений, что Россия совершила противоправные действия и должна понести за это ответственность. Впереди еще много работы по доведению правды, но правда на нашей стороне, и поэтому мы будем ее отстаивать и защищать всеми надлежащими средствами», — добавил он.

В свою очередь, глава МИД Украины Павел Климкин назвал передачу документов в суд «своеобразным подарком» ко Дню России.

«Сегодня РФ получит от нас своеобразный «подарок» в Международном суде ООН. Он весит около 90 кг, состоит из 17 500 страниц текста и 29 томов», — заявил глава украинской дипломатии.

Замминистра иностранных дел Украины Елена Зеркаль прогнозирует, что данный судебный процесс с Россией затянется на годы.

«После подачи Меморандума Россия получит право подать свои возражения о наличии юрисдикции у Суда рассматривать это дело. Так же как и в деле Грузия против России, последняя воспользуется этим правом и через три месяца мы получим эти возражения. Учитывая существующую практику, рассмотрение вопроса о юрисдикции займет около полутора лет. После чего будет идти письменная и устная стадии рассмотрения дела. В общем, все займет еще несколько лет», — пояснила Зеркаль.

Она признала, что судебный процесс будет долгим, «учитывая страдания людей на Донбассе и в Крыму».

«Но пока идет судебное разбирательство, Россия имеет возможность в любое время признать неправомерность своих действий и урегулировать ситуацию. Об этом подчеркивают все наши партнеры как в непосредственном диалоге с РФ, так и в нормандском формате или минском процессе. А если Россия и дальше будет упираться, то ответственность России как государства за международные противоправные действия будет установлена судом. Так или иначе — справедливость восторжествует», — считает представитель Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2017 года Киев подал иск против Москвы в Международный суд ООН. В иске Украина потребовал привлечь РФ к ответственности «за совершение актов терроризма и дискриминации на протяжении ее незаконной агрессии против Украины». Россия отвергла предъявленные обвинения. В Кремле заверили, что Россия не является участником внутриукраинского конфликта.