Киев, 12 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турцию — в частности, для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Tanap.com Строительство TANAP

Согласно источнику, визит Порошенко осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с другими лидерами иностранных государств.

В свою очередь украинский политолог Виктор Уколов назвал запуск TANAP «неплохим подарком к Дню России».

«Сегодня Порошенко будет на открытии едва ли не первого газопровода в обход России. TANAP будет транспортировать азербайджанский газ из месторождения «Шах Дениз» через Грузию в Турцию и Европу. Начнут с 16 млрд кубометров газа в год и будут наращивать. Таков гибридный контрудар в ответ на строительство «Северного потока — 2», — анализирует ситуацию Уколов.

По словам украинского эксперта, «мощности Южного потока через Турцию уменьшены до такой степени, что Россия начала разбирать уже смонтированный трубопровод».

Вместе с тем директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсуновский в своем материале для «Зеркала недели» утверждает, что Турция становится транзитным хабом природного газа — в том числе за счет Украины.

«Вместе с трубопроводом TANAP, открытие которого состоялось 29 мая на Сангачальском терминале вблизи Баку, «Турецкий поток» позволит Турции стать транзитером до 30 млрд кубометров газа, что не только принесет дополнительные дивиденды в виде платежей за транспортировку газа, но и существенно укрепит региональную роль страны в условиях крайне непростых политических трансформаций», — анализирует автор.

ИА REGNUM напоминает, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год — около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем — до 31 млрд кубометров.