Украина ликует от запуска TANAP: Порошенко едет на открытие проекта
Киев, 12 июня, 2018, 16:34 — ИА Регнум. Сегодня, 12 июня, президент Украины Петр Порошенко посетит с рабочим визитом Турцию — в частности, для участия в церемонии запуска в эксплуатацию Трансанатолийского газопровода (TANAP).Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства, передает корреспондент ИА REGNUM.
Согласно источнику, визит Порошенко осуществляется по приглашению президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Программой визита предусмотрен ряд двусторонних встреч президента Украины с другими лидерами иностранных государств.
В свою очередь украинский политолог Виктор Уколов назвал запуск TANAP «неплохим подарком к Дню России».
«Сегодня Порошенко будет на открытии едва ли не первого газопровода в обход России. TANAP будет транспортировать азербайджанский газ из месторождения «Шах Дениз» через Грузию в Турцию и Европу. Начнут с 16 млрд кубометров газа в год и будут наращивать. Таков гибридный контрудар в ответ на строительство «Северного потока — 2», — анализирует ситуацию Уколов.
По словам украинского эксперта, «мощности Южного потока через Турцию уменьшены до такой степени, что Россия начала разбирать уже смонтированный трубопровод».
Вместе с тем директор Дипломатической академии им. Геннадия Удовенко при МИД Украины Сергей Корсуновский в своем материале для «Зеркала недели» утверждает, что Турция становится транзитным хабом природного газа — в том числе за счет Украины.
«Вместе с трубопроводом TANAP, открытие которого состоялось 29 мая на Сангачальском терминале вблизи Баку, «Турецкий поток» позволит Турции стать транзитером до 30 млрд кубометров газа, что не только принесет дополнительные дивиденды в виде платежей за транспортировку газа, но и существенно укрепит региональную роль страны в условиях крайне непростых политических трансформаций», — анализирует автор.
ИА REGNUM напоминает, что первоначальная пропускная способность TANAP составит 16 млрд кубометров газа в год — около 6 млрд кубометров будет поставляться в Турцию, а остальное — в Европу. В перспективе мощность трубы будет доведена до 24 млрд кубометров газа в год, а затем — до 31 млрд кубометров.