Киев, 12 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Украинские депутаты и эксперты сегодня, 12 июня, обсуждают возможность смены формата переговоров по конфликту в Донбассе с более активным привлечением к переговорному процессу США, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев. Украина

В частности, депутат от фракции «Самопомощь» Наталья Веселова считает, что Киеву не нужно менять нормандский и минский форматы переговоров.

«Международная практика показывает, что смена форматов ничего не решает. Нужно двигаться в том формате, в котором мы уже начали двигаться. Быстрых результатов также не стоит ожидать. Все это продолжительные процесс… Украина ведет работу и эта работа не всегда видна людям. Например, относительно минского процесса и федерализации. Мы объясняем западным политикам, почему у нас невозможна федерализация, чем устройство в Украине отличается от устройства в той же Германии. Почему мы не можем выполнить минские соглашения без встречного движения со стороны РФ и т.д. Все это — кропотливая работа, которую не видно, но которую делают наши политики и дипломатический корпус», — сказала Веселова 12 июня в эфире канала «112 Украина».

В то же время журналист Олег Ельцов заявил, что сегодня интересы США и Украины совпадают на фоне газового противостояния с Россией.

«На этот момент американцы — наши ближайшие партнеры. Сегодня их интересы совпадают с нашими… Противостояние с Россией — это только экономика. Американцы хотят лишь продавать свой сжиженный газ, но он дороже, чем российский. Поэтому Меркель (канцлер Германии Ангела Меркель — ред.) просто считает деньги. Все меморандумы о соблюдении нашей безопасности ничего не стоят, когда речь идет о деньгах. Это мы видим, очевидно», — добавил Ельцов.

Кроме того, лидер националистической партии «Свобода» Олег Тягнибок считает, что сегодня противостоять политике президента РФ Владимира Путина могут только США и президент Дональд Трамп.

«Трамп и его администрация в последние годы четко задекларировали, кто сегодня в мире является основным противником Кремля и Путина и кто реально их может поставить на место. Это — США, которые должны понять, что именно они должны быть нашим стратегическим партнером», — объяснил украинцам Тягнибок.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер признал недостаточную эффективность нормандского формата переговоров по конфликту в Украине, но отметил, что сегодня ему нет альтернативы.

«Конечно же, они (переговоры в нормандском формате — ред.) недостаточно эффективны. Но какая альтернатива? Я могу лишь обратиться с призывом ко всем сторонам инвестировать свои силы в этот процесс», — сказал президент Германии.