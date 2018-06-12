Красноярск, 12 июня, 2018, 16:18 — ИА Регнум. Жители Красноярска сегодня, 12 июня, собрались на Театральной площади, чтобы принять участие в арт-мобе «#МыРоссия». Как сообщили ИА REGNUM в агентстве молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края, тысяча красноярцев в День России «оживила» карту страны.

Агентство молодёжной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края Жители Красноярска присоединились к всероссийскому марафону массовых флешмобов, «оживив» карту России

Участники выстроились в форме карты России, раскрашенной в цвета триколора, и исполнили гимн Российской Федерации. В акции принял участие и врио губернатора края Александр Усс.

В краевом правительстве напомнили, что похожая акция в Красноярске состоялась восемь лет назад. Тогда в День народного единства красноярцы также «оживили» карту России.

«В этом году основной арт-объект был воспроизведён геополитически точно — к основному контуру материка добавился полуостров Крым», — уточнили в агентстве.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в День России, 12 июня, врио губернатора края Александр Усс вручил паспорта лучшим школьникам региона.