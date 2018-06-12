Калуга, 12 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. 12 июня все желающие смогут бесплатно посетить государственные и муниципальные музеи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в министерстве культуры и туризма Калужской области.

Gmik.ru В Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского

По данным ведомства, в Государственном Музее истории космонавтики им. К.Э. Циолковского проходит выставка «Крым — Калуга. к 125-летию Волошинской Киммерии». Это совместный проект с музеем-заповедником «Киммерия М. А. Волошина».

Интерес посетителей в Палатах Коробовых Калужского объединённого музея-заповедника, несомненно привлечёт выставка игрушки под названием «Хлуднево. Прошлое и настоящее». В калужском Доме Батенькова открыта выставка «240 лет регулярному плану застройки г. Калуги».

Музей-заповедник «Полотняный завод» порадует гостей выставкой «Русский пейзаж», а музей истории Обнинск примет любителей русского импрессионизма. Здесь же, открыты выставка живописи Андрея Дроздова «На страже Отечества» и арт-проект «По следам Красной книги», посвящённый вымирающим представителям флоры и фауны.

Напомним, в настоящее время на территории калужского региона открыты 36 музеев, из них 26 — государственных и 10 муниципальных.

Читайте также: День России на Крымском мосту: молодёжь организовала большой автозабег

А также: День России в Приднестровье: «Мы не мысли себя без России»