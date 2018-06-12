Париж, 12 июня, 2018, 16:10 — ИА Регнум. На северо-западе Франции сошел с рельсов скоростной пригородный поезд. Об этом, как передает радиостанция France Info, сообщил министр транспорта страны Элизабет Борн.

U.S. Geological Survey Рельсы

Инцидент произошел во вторник, 12 июня, в департаменте Эссонн. По последним данным, в результате инцидента пострадали семь человек.

По словам министра, причиной схода трех вагонов с рельсов стал оползень грунта, который вызвали проливные дожди.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

Движение поездов на данном участке железной дороги временно приостановлено.

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