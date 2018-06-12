Сингапур, 12 июня, 2018, 16:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо совершил серьезную ошибку, которая будет «стоить ему больших денег». Такое заявление Трамп сделал сегодня, 12 июня, в интервью телеканалу ABC, комментируя заявления главы правительства Канады на пресс-конференции по итогам саммита «Большой семерки».

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«Он не должен был этого делать. Это ошибка, которая будет стоить ему больших денег», — сказал Трамп.

Напомним, скандал разгорелся после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо, после вылета Трампа в Сингапур с саммита «Большой семерки» якобы заявил, что «американские пошлины оскорбительны» для Канады и он «не позволит помыкать собой».

Говорил ли Трюдо эти слова или нет, вопрос открытый, однако Трамп утверждает, что говорил.

Президент США считает, что лидеры G7 «были счастливы» в последний день саммита, который завершился 9 июня.

«А потом он (Трюдо — ИА REGNUM ) выдал нечто немного оскорбительное», — пояснил Трамп.

Несмотря на эти «оскорбительные высказывания» и угрозы «заплатить большие деньги» Трамп подчеркнул, что он всё равно хорошо относится к Трюдо.