Дамаск, 12 июня, 2018, 15:58 — ИА Регнум. Продолжается успешное использование Сирийской арабской армией противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Корнет-Д», модернизированной версии российского ПТРК «Корнет». Благодаря этому комплексу сирийские военные получили возможность поражать цели на дальностях до 10 километров, находясь вне досягаемости огня стрелкового оружия и противотанковых ракетных комплексов зарубежного производства.

Дарья Антонова ИА REGNUM Противотанковый комплекс Корнет-Д

10 июня военнослужащие подразделения сил специального назначения САА устроили засаду на колонну протурецких боевиков, направлявшихся для отдыха в провинцию Хама, на свою операционную базу. На дороге Аль-Анкави — Калидин, которая проходит по равнине Аль-Габ на северо-востоке провинции, конвой исламистов был расстрелян из трех ПТРК «Корнет-Д».

Были уничтожены два пикапа с пулеметами и автомобиль с раненными боевиками. Джихадисты из «Исламской партии Туркестана» и 2-й Прибрежной дивизии Свободной сирийской армии понесли тяжелые потери: 12 человек убитыми и несколько раненными.

Огонь из ПТРК велся с расстояния 6 километров. Для боевиков это было как удары из «ниоткуда» потому, что нет возможности определить местоположение огневой точки.

Важное преимущество противотанковой ракеты для данного ПТРК — это ее стоимость, она примерно в три раза ниже, чем у ракет с головкой самонаведения, так как ПТРК использует полуавтоматическую систему наведения по лучу лазера.