Вильнюс, 12 июня, 2018, 15:57 — ИА Регнум. Бывший министр иностранных дел, дипломат Антанас Валенис увидел в тексте годового доклада президента Дали Грибаускайте, который она зачитала сегодня, 12 июня, в парламенте, много ценных мыслей, но многое, по словам Валениса, сказано слишком поздно, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«Президент произнесла речь, которая больше подошла бы президенту, который будет избран в 2019 году. Очень правильно, но слишком поздно. Президент призвала власть стремиться к сотрудничеству, а не к конкуренции и унижению другой власти (Сейма, правительства). Кажется, что пока были трусливые и покладистые премьеры, такая политики унижения совсем подходила, а когда появился премьер с характером, она стала призывать к сотрудничеству. В своей речи она признала, что игнорирование и осквернение политических партий приведет к катастрофе, и призвала всех сплотиться — очень разумное предложение, только жаль, что оно было сделано только в девятый, предпоследний год руководства. Но лучше поздно, чем никогда. Во внешней политике также заметен поворот, если говорить об отношениях с соседями. Особенно здесь важен абзац, в котором упомянута Польша и значение соседей в повышении безопасности Литвы. Только жаль, что это тоже сказано слишком поздно, и это уже стало задачей следующего президента. И эта задача очень сложная, потому что интересы Литвы и Польши в процессе реорганизации ЕС и еврозоны могут очень отличаться. Если вспомнить пропагандистский шум вокруг перспективы Балтоскандии и сегодняшнюю оценку, видно, что оптимизм куда-то пропал… Кроме того много важный вещей затронуто только поверхностно. Поэтому много ценных мыслей, но они оглашены слишком поздно, на закате второго срока полномочий», — написал в Facebook бывший министр.

В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.

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