Улан-Удэ, 12 июня, 2018, 15:56 — ИА Регнум. В Бурятии сегодня, 12 июня, состоялась патриотическая акция, посвященная Дню России. Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, глава региона Алексей Цыденов вручил паспорта 24 школьникам Бурятии, показавшим высокие результаты в учёбе, спорте, научно-исследовательской работе, общественно-культурной деятельности.

Egov-buryatia.ru Глава Бурятии Алексей Цыденов вручил паспорта лучшим школьникам республики

«Вы своей учебой, своим стремлением, успехами в спорте, культуре, общественной деятельности уже проявили себя. Вы — наше настоящее и будущее. Так держать, всего вам самого хорошего, вы — пример для своих друзей, своих сверстников, своих одноклассников, чтобы так было всегда, чтобы все наши молодые люди были достойными нашей великой России. Поздравляю вас!» — сказал Алексей Цыденов, обращаясь к одарённым школьникам.

Также глава Бурятии 12 июня в рамках патриотической акции, посвященной Дню России, наградил лауреатов Всероссийской общественно-государственной инициативы «Горячее сердце». Юные герои получили нагрудные знаки, а их родители — благодарственные письма за достойное воспитание детей. В числе лауреатов — Юрий Жарников, который спас детей из соседней квартиры при пожаре. Награждена и Номин-Дари Дашинимаева. Она спасла из огня двух младших братьев.

Напомним, 12 июня в Бурятии проходят праздничные мероприятия в честь Дня России. Также в столице региона — городе Улан-Удэ — состоится концерт-караоке «Поёт Республика», посвященный 95-летию образования Бурятии.