Вильнюс, 12 июня, 2018, 15:52 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Даля Грибаускайте. Литва

Банкир и возможный кандидат на пост президента Литвы Гитанас Науседа положительно оценил ежегодное послание президента Литвы Дали Грибаускайте, которое она прочитала сегодня, 12 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«А мне понравилось! Конечно, всегда найдутся люди, которые ведут себя по классическому принципу оппортунизма — склоняются перед главой страны в зените ее могущества и жадно впиваются зубами в конце срока полномочий. Таких сейчас полно как среди политиков, так и среди комментаторов! Лично мне близок взгляд президента на ожесточенную борьбу всех против всех, противопоставление разных социальных и возрастных групп, принижение амбиций и перевернутые вверх ногами приоритеты деятельности. Партийные перебранки только ослабляют их самих и заставляют людей разочароваться в политике в целом. С другой стороны, признавая, что нет пути назад к финансированию партий юридическими лицами, президент должна была предложить, что делать в рамках бюджетного финансирования партий, которое, как видимо, не защищает их от непрозрачных связей с бизнесом. (…) Ну и, конечно, нота самокритики президента — «обожглась и я». Наверно, трудно было это произнести, когда ранее не раз утверждалось, что ошибок не было. Но, по моему мнению, президент таким образом стала ближе к людям, потому что среди нас нет тех, кто не ошибается…», — написал Науседа на своей страничке в социальной сети Facebook.

В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.

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