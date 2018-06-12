Курск, 12 июня, 2018, 15:49 — ИА Регнум. Курск 12 июня поддержал Всероссийскую акции «Россия — это мы», посвященную Дню России и финальной части Чемпионата мира по футболу. Акцию организовали активисты ОНФ совместно с курской молодежью и юными спортсменами.

ОНФ Народный фронт «За Россию» в Курской области Флешмоб ОНФ «Россия- это мы!» в Курске

Вместе с учениками курского лицея № 6 имени М.А. Булатова активисты ОНФ нарисовали цветным мелом образы, с которыми участники акции ассоциируют слово «Родина» — Спасскую башню Кремля, березы, медведей, валенки, русскую печь, матрешку. Помогали создавать уличный арт-объект школьники, педагоги, молодежь и случайные прохожие.

После этого на главном стадионе Курска «Трудовые резервы» более 300 человек выстроились в слово «Россия», раскрасив его цветами триколора с помощью цветной бумаги. К акции присоединились курская команда «Молодежка ОНФ», студенты курских вузов, юные спортсмены и горожане. Флешмоб курян «Россия — моя душа» был виден с высоты птичьего полета.

«Так мы хотели поддержать футболистов, болельщиков, которые будут участвовать и смотреть игры мундиаля впервые в Европейской части мира, впервые в России. Наша страна доказала, что за короткое время может создать современную высокотехнологичную спортивную структуру. В 11 городах подготовлены 12 стадионов для финальных матчей Чемпионата мира. Убеждена, что все они будут востребованы и после мундиаля, как востребована олимпийская деревня и сочинские олимпийские сооружения сегодня», — заявила лидер курской команды «Молодежки ОНФ» Анна Коновалова.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 июня в регионах проходят праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню России. Среди них — конкурс на самое лучшее и креативное построение слова «Россия».