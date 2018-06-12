Против течения: в Челябинске открыт памятный знак большевику Колющенко
Челябинск, 12 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Мемориальная доска советскому деятелю Дмитрию Колющенко торжественно открыта в Челябинске. Памятный знак установлен на здании диспетчерской трамвайного депо неподалеку от железнодорожного вокзала, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.
Мраморная доска восстановлена взамен утраченной, ранее размещавшейся на доме, где жил большевик. Дом Колющенко был снесен в 1990-х годах вместе с памятным знаком, однако до сих пор числится в реестре региональных объектов культурного наследия, напомнил краевед Юрий Латышев.
Памятный знак открывали краеведы и активисты нескольких общественных организаций, восстановившие его своими усилиями и на собственные средства. Речь идет о восстановлении исторической справедливости. Таких проявлений гражданской активности должно становиться всё больше, отметил майор МЧС Павел Стромов.
«В то время как в России появляются памятники нереабилитированным военным преступникам и даже гитлеровским пособникам, переименовываются советские улицы и утрачиваются советские памятники, неравнодушные граждане по крупицам восстанавливают историческую справедливость», — отметил, напоминая об установке памятных знаков Колчаку и Маннергейму, представитель движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.
Местные власти предпочитают устанавливать помпезные памятники белочехам или, к примеру, деятелю царской России Петру Столыпину. Памятник Столыпину при этом создавался якобы на народные деньги, на самом же деле — на средства города, отметил другой активист Александр Забачёв. Памятная доска Колющенко — пример народного «движения против течения», подчеркнул он.
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Дмитрий Колющенко руководил заводской партийной организацией и боролся за права рабочих на заводе «Столль и К°». В 1917 году он вошел в комитет общественной безопасности (КОБ), был членом исполкома Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, одним из организаторов Красной гвардии и Социалистического союза молодежи в городе, являлся заместителем председателя Военно-революционного комитета.
Колющенко и его соратники стали жертвами чехословацкого мятежа. После восстания Чехословацкого корпуса советские деятели были арестованы, а спустя несколько дней, в ночь на 3 июня 1918 года, убиты казачьим конвоем в районе Казарменной площади, позже переименованной в площадь Павших революционеров.
Ранее общественники вместе восстановили еще два объекта: памятную доску на площади Восставших, где в 1917—1920 годах собирались боевые отряды Красной Гвардии, проводились митинги и собрания рабочих-железнодорожников, а также памятный знак на месте гибели на станции Шершни командира Копейского отряда Красной Гвардии Михаила Меховова.