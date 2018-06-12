Челябинск, 12 июня, 2018, 15:36 — ИА Регнум. Мемориальная доска советскому деятелю Дмитрию Колющенко торжественно открыта в Челябинске. Памятный знак установлен на здании диспетчерской трамвайного депо неподалеку от железнодорожного вокзала, сообщает 12 июня корреспондент ИА REGNUM.

Ирина Юрина ИА REGNUM Памятная доска Дмитрию Колющенко восстановлена взамен утраченной в 1990-х годах

Мраморная доска восстановлена взамен утраченной, ранее размещавшейся на доме, где жил большевик. Дом Колющенко был снесен в 1990-х годах вместе с памятным знаком, однако до сих пор числится в реестре региональных объектов культурного наследия, напомнил краевед Юрий Латышев.

Памятный знак открывали краеведы и активисты нескольких общественных организаций, восстановившие его своими усилиями и на собственные средства. Речь идет о восстановлении исторической справедливости. Таких проявлений гражданской активности должно становиться всё больше, отметил майор МЧС Павел Стромов.

«В то время как в России появляются памятники нереабилитированным военным преступникам и даже гитлеровским пособникам, переименовываются советские улицы и утрачиваются советские памятники, неравнодушные граждане по крупицам восстанавливают историческую справедливость», — отметил, напоминая об установке памятных знаков Колчаку и Маннергейму, представитель движения «Суть времени» Дмитрий Пермяков.

Местные власти предпочитают устанавливать помпезные памятники белочехам или, к примеру, деятелю царской России Петру Столыпину. Памятник Столыпину при этом создавался якобы на народные деньги, на самом же деле — на средства города, отметил другой активист Александр Забачёв. Памятная доска Колющенко — пример народного «движения против течения», подчеркнул он.

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Дмитрий Колющенко руководил заводской партийной организацией и боролся за права рабочих на заводе «Столль и К°». В 1917 году он вошел в комитет общественной безопасности (КОБ), был членом исполкома Челябинского Совета рабочих и солдатских депутатов, одним из организаторов Красной гвардии и Социалистического союза молодежи в городе, являлся заместителем председателя Военно-революционного комитета.

Колющенко и его соратники стали жертвами чехословацкого мятежа. После восстания Чехословацкого корпуса советские деятели были арестованы, а спустя несколько дней, в ночь на 3 июня 1918 года, убиты казачьим конвоем в районе Казарменной площади, позже переименованной в площадь Павших революционеров.

Ранее общественники вместе восстановили еще два объекта: памятную доску на площади Восставших, где в 1917—1920 годах собирались боевые отряды Красной Гвардии, проводились митинги и собрания рабочих-железнодорожников, а также памятный знак на месте гибели на станции Шершни командира Копейского отряда Красной Гвардии Михаила Меховова.