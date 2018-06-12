Президент Литвы создала в стране идеологию террора – обозреватель
Вильнюс, 12 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 12 июня, прочитала свой девятый годовой доклад. Это предпоследний годовой доклад главы страны. В мае 2019 года состоятся выборы нового президента Литвы. Речь президента Литвы, судя по всему, вдохновила не всех, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Политический обозреватель Владимирас Лаучюс, реагируя на высказанные президентом мысли о государстве, в своем аккаунте в Facebook отметил отличительную черту современной Литвы — искать внутренних врагов, чем с азартом занимаются литовские спецслужбы, а сам поиск врагов уже превратился в идеологию:
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«Цитаты-акценты годового доклада президента: внутренние враги «вмешиваются в государство, в демократию»; в государстве «кишат алчные, коварные, деморализованные стяжатели», необходимо очищение Литвы «от местных захватчиков» — внутренних врагов; необходима борьба, направленная на «сдерживание и очищение», «гражданская оборона», «победа над коварными махинаторами»; «покушения на государство не прекращаются, попытки завладения страной не прерываются». Все «ключевые» слова — чуть ли не из лексикона демагогов и диктаторов, ищущих внутренних врагов. И на десерт — почему Литве нужно что-то похожее на КГБ: «Разведка страны уже способна не только распознать внутренние угрозы, но и помочь их устранить». Это работа разведки? Поздравляю нас всех», — написал политический обозреватель.
Конституция предусматривает обязательство главы страны раз в год в парламенте читать годовой доклад о положении в Литве, внутренней и внешней политике. Начиная речь в Сейме, Грибаускайте сказала, что ее охватывает противоречивое чувство, когда она сегодня думает о Литве. Как только президент выступила с речью, в социальных сетях сразу же посыпались комментарии и оценки. Речь Грибаускайте оценили журналисты, предполагаемые кандидаты в президенты и бывшие дипломаты.
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В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.