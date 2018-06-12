Вильнюс, 12 июня, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 12 июня, прочитала свой девятый годовой доклад. Это предпоследний годовой доклад главы страны. В мае 2019 года состоятся выборы нового президента Литвы. Речь президента Литвы, судя по всему, вдохновила не всех, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Литва

Политический обозреватель Владимирас Лаучюс, реагируя на высказанные президентом мысли о государстве, в своем аккаунте в Facebook отметил отличительную черту современной Литвы — искать внутренних врагов, чем с азартом занимаются литовские спецслужбы, а сам поиск врагов уже превратился в идеологию:

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«Цитаты-акценты годового доклада президента: внутренние враги «вмешиваются в государство, в демократию»; в государстве «кишат алчные, коварные, деморализованные стяжатели», необходимо очищение Литвы «от местных захватчиков» — внутренних врагов; необходима борьба, направленная на «сдерживание и очищение», «гражданская оборона», «победа над коварными махинаторами»; «покушения на государство не прекращаются, попытки завладения страной не прерываются». Все «ключевые» слова — чуть ли не из лексикона демагогов и диктаторов, ищущих внутренних врагов. И на десерт — почему Литве нужно что-то похожее на КГБ: «Разведка страны уже способна не только распознать внутренние угрозы, но и помочь их устранить». Это работа разведки? Поздравляю нас всех», — написал политический обозреватель.

Конституция предусматривает обязательство главы страны раз в год в парламенте читать годовой доклад о положении в Литве, внутренней и внешней политике. Начиная речь в Сейме, Грибаускайте сказала, что ее охватывает противоречивое чувство, когда она сегодня думает о Литве. Как только президент выступила с речью, в социальных сетях сразу же посыпались комментарии и оценки. Речь Грибаускайте оценили журналисты, предполагаемые кандидаты в президенты и бывшие дипломаты.

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В своём ежегодном докладе Грибаускайте заявила о своей ключевой роли в наступлении на олигархию в Литве и решительной борьбе с коррупцией.