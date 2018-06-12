Тбилиси, 12 июня, 2018, 15:22 — ИА Регнум. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили предлагает стране свою модель смены власти, о чем он написал на своей странице в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Михаил Саакашвили

Так Саакашвили прокомментировал распространяемые в последние два дня информации о возможных изменениях в правительстве Грузии.

По мнению экс-президента, изменения, которые планируют олигарх Бидзина Иванишвили и его ставленники», реальными не будут, и на должности будут назначены «согласованные олигархом с Москвой марионетки».

«Питон Каа пытается поменять кожу. Система Иванишвили пошатнулась под народным давлением, и он готовится к смене правительства. Правительство Грузии обязательно должно поменяться, но не на очередных кукол, согласованных олигархом с Москвой. Нам срочно нужно наделенное доверием народа правительство. Нужны иностранные, желательно американские и британские судьи в Верховном суде, наделенный доверием народа прокурор (желательно пригласить иностранного юриста), нужны новые парламентские выборы, которые проведет международная избирательная администрация, а не олигарх», — написал Саакашвили.

Как известно, 10 июня в Тбилиси возобновились акции протеста, инициатором которых стал отец одного из убитых на улице Хорава 1 декабря прошлого года школьников — Заза Саралидзе. Хотя акция была немногочисленной и продолжалась несколько часов, по призыву Саралидзе митингующие перенесли палатки на проспект Руставели и закрыли дорогу. Отец убитого школьника обещал не сойти с места, пока не уйдет в отставку все правительство Грузии. Но на следующий день на акцию народ не пришел, палатки с проезжей части убрали, и движение по проспекту Руставели возобновилось. Заза Саралидзе заявил, что дает правительству Грузии еще одну неделю для выполнения своих требований. Они заключаются как в наказании виновников убийства его сына, так и в отставке министров юстиции и внутренних дел Грузии.