Москва, 12 июня, 2018, 15:19 — ИА Регнум. Известный российский кардиохирург Яков Бранд умер в возрасте 63 лет. Об этом сегодня, 12 июня, сообщил журналистам его сын Петр Бранд.

L.C. Nøttaasen Траур

По словам Петра, его отец скончался сегодня утром.

Прощание с известным кардиохирургом Брандом состоится 15 июня в историческом корпусе научно-исследовательского института имени Склифосовского.

«Прощание с Яковом Бениаминовичем Брандом состоится 15 июня 2018 г. ода в 11:00 в историческом корпусе НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского», — уточнил Петр Бранд.

Яков Бранд родился в Одессе в 1955 году. Его родители также были врачами. В 1979 году он окончил Одесский медицинский институт. С 1981 года Бранд работал в Москве.

Он долгие годы возглавлял отдел неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Бранд был доктором медицинских наук, а также членов Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и других стран.

Бранд был награжден государственной премией Российской Федерации за вклад в лечение ишемической болезни сердца у онкологических больных. Также Бранд являлся автором множества научных работа в различных областях хирургии. Он вел несколько телепередач, которые были посвящены вопросам здоровья.