Киев, 12 июня, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Украинские власти передали в суд Организации Объединённых Наций меморандум по делу против Российской Федерации, который содержит обвинения в финансировании терроризма и расовой дискриминации. Об этом сегодня, 12 июня, написал на своей странице в американской социальной сети Facebook президент Украины Пётр Порошенко.

Цитата из х/ф «Иван Васильевич меняет профессию». Реж. Леонид Гайдай. 1973. СССР Кляуза

«Представление меморандума по делу против России — важный этап в доказательстве того, что за все свои противоправные действия РФ будет нести ответственность», — пишет Порошенко.

В свою очередь министр иностранных дел Украины Павел Климкин похвастался, чем меморандум этот состоит из 29 томов и весит около 90 килограммов.

Напомним, в 2017 году украинские власти выдумали против России новые обвинение — финансирование терроризма, незаконные поставки оружия, а также дискриминация крымских татар и украинцев в Крыму.

На основании этих выдуманных обвинений Киев подал против Москвы иск в Международный суд ООН в Гааге.

Арбитры, однако, отклонили обвинения в финансировании терроризма, так как Киев просто пытается представить Донецкую и Луганскую Народные Республики как террористические организации, чего в принципе не может быть. Обвинение в связи с расовой дискриминацией крымских татар и украинцев в Крыму суд решил разобрать.

Российская сторона не раз указывала, что украинские обвинения носят надуманный характер и Москва вообще не является стороной конфликта на Украине.