Омск, 12 июня, 2018, 14:53 — ИА Регнум. В Омской области в День России, 12 июня, врио губернатора региона Александр Бурков вручил первые паспорта 26 школьникам, отличившимся в учёбе, спорте и общественной деятельности.

Omskportal.ru Врио губернатора Омской области Александр Бурков вручает паспорт школьнице

Как сообщили ИА REGNUM в областном правительстве, церемония вручения состоялась в рамках Всероссийской акции «Мы — граждане России».

«Дорогие ребята, у вас сегодня двойной праздник: День России и получение главного документа гражданина нашей страны. Это очень почётно. Чтобы оказаться здесь, вы уже проделали большой путь. Вы уже проделали большую работу и достигли заметных успехов. Кто-то показал себя в учёбе, кто-то — в спорте и творчестве, и при этом находите время заниматься общественной деятельностью. Вы действительно молодцы! От ваших успехов зависит, какой будет наша страна в будущем. Кем бы вы ни работали: учёным, музыкантом, инженером, помните, что больших достижений можно добиться только в коллективе, в команде», — сказал школьником Александр Бурков.

По его словам, для того, чтобы добиться успеха, нужно верить в себя и свои силы:

«Омской области нужны ваша энергия и таланты. Гордитесь тем, что вы — граждане великой страны. Вы должны будете сделать её ещё более величественной, мощной и прекрасной. А Россия для вас начинается с Омской области».

В облправительстве уточнили, что День России стал особенным праздником для школьников, получивших свои первые паспорта.

«Нужно своей жизнью, своими делами доказать, что мы достойны носить звание гражданина своей страны, нашей России», — сказала 14-летняя ученица школы №55 им. Л. Я. Кичигиной и В. И. Кичигина Елизавета Огородникова.

Напомним, в Омске в День России 12 июня состоялся Парад Дружбы — праздничное шествие представителей разных национальностей по центральной улице города — Любинскому проспекту — до площади Победы.