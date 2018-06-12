Берлин, 12 июня, 2018, 14:19 — ИА Регнум. Министерство иностранных дел Украины потребовало от германского издания Deutsche Welle исправить в статье о вооруженном конфликте в Донбассе формулировку «гражданская война». Об этом сегодня, 12 июня, сообщается на странице англоязычной версии издания в сети микроблогов Twitter.

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«Мы изменили текст соответствующим образом. Спасибо, что привлекли к этому наше внимание», — сказано в сообщении.

Материал, опубликованный в Deutsche Welle и содержавший формулировку «гражданская война» был посвящен переговорам министров иностранных дел «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина). Формулировка была заменена на словосочетание «конфликт на Восточной Украине».

В свою очередь в пресс-службе МИД Украины заявили, что никакой гражданской войны в стране нет, а есть «продолжающаяся агрессия России».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, конфликт на Украине начался в 2014 году после того, как власть в Киеве при поддержке Запада захватили бандеровцы и их приспешники. Граждане Украины проживающие в Донбассе и Крыму отказались подчинятся бандеровцам. В Крыму прошел референдум о самоопределении и полуостров вернулся в состав России. В Донбассе были образованы две новые народные республики — Луганская и Донецкая. Против них Киев бросил армию, так и началась гражданская война на Украине.

Однако украинские власти всеми силами хотят представить дело так, как будто речь идет о каких-то террористах, а не о гражданах, сражающихся против тирании.