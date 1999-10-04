Самарская область, 4 октября, 1999, 17:01 — ИА Регнум. По сообщению самарской газеты "Репортер" главным вопросом, который обсуждается сейчас в "генералитете" ВАЗа является вопрос о том, кто сменит Алексея Николаева на посту президента-гендиректора АвтоВАЗа. Это связано с тем, что в конце текущего года заканчивается срок контракта А. Николаева, кроме того, 31 января 2000 года ему исполняется 65 лет, и "он, якобы, твердо намерен оставить занимаемый им сейчас пост".

"Насколько известно "Репортеру", существует сразу несколько группировок, которые хотели бы, чтобы крупнейшее автомобилестроительное предприятие страны возглавил их человек. Когда председателем правительства был Е. Примаков, глава ГосНИ Г. Боос предпринял попытку пересмотреть уже достигнутые договоренности о реструктуризации задолженности АвтоВАЗа. Что любопытно, вазовские источники уверяют, что за этой кампанией стоял московский мэр Ю.Лужков. Еще раньше в течение нескольких лет обанкротить ВАЗ пытались структуры, близкие к Б. Березовскому.

Для нынешних вазовских топ-менеджеров появление в кресле гендиректора "варяга" является абсолютно неприемлемым. Однако проблема выдвижения нового руководителя Волжского автозавода осложняется тем, что в среде вазовских "генералов" никогда не было особой дружбы и взаимопонимания".