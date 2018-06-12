Калининград, 12 июня, 2018, 14:23 — ИА Регнум. Загрузка гостиниц в дни матчей ЧМ-2018 в Калининграде колеблется в районе 80−85%. Такие данные обнародовало региональное правительство, уточнив, что «почти 85%» заселения отелей болельщиками приходится на две последние в регионе игры с грандами европейского футбола — сборной Испании (25 июня сыграет с Марокко) и Англии (28 июня сыграет с Бельгией).

Дарья Антонова ИА REGNUM Счастливая обладательница паспорта болельщика

Общее число гостей и болельщиков с 15 по 30 июня в Калининградской области оценивается до 130 тысяч человек. При этом, иностранных фанатов ожидается до 70 тыс. человек, а прибывших из других регионов нашей страны — до 60 тыс. человек.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что общее количество койко-мест в Калининградской области, включая гостиницы, гостевые дома, хостелы, кемпинги и базы отдыха, не превышает 15 тысячи.

Таким образом, следует констатировать, что порядка 90% болельщиков в дни ЧМ-2018 будет проживать в частном секторе.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Калининграде в июне резко взлетели цены на аренду жилья. Например, в обычные дни сутки найма однокомнатной квартиры в 10 минутах от центра Калининграда стоит 1,5 тыс. рублей. Но сейчас, размещая соответствующие объявления, собственники делают следующие приписки (цитата с сайта «Авито»):

"Цена на ЧМ по футболу 2018 года — сутки с 15 июня по 30 июня — 5 тыс. рублей».

Есть в Калининграде однокомнатные квартиры и по 20 тыс. рублей в сутки.

Напомним, матчи чемпионата мира по футболу в российском эксклаве пройдут 16 июня (Нигерия-Хорватия), 22 июня (Сербия-Швейцария), 25 июня (Испания-Марокко) и 28 июня (Англия-Бельгия).