Курган, 12 июня, 2018, 14:04 — ИА Регнум. В центральном парке культуры и отдыха Кургана 12 июня был создан огромный триколор. Жители города вместе нарисовали изображение флага Российской Федерации и смогли списать те слова, с которыми ассоциируют слово «Родина».

Дарья Антонова ИА REGNUM Гигантский триколор

Акцию в Кургане провела «Молодёжка ОНФ». Перед этим активисты ОНФ сняли патриотический ролик ко Дню России. О проведении акции в парке было объявлено заранее.

«Также Весь Курган приглашаем в ЦПКиО в 10.00 возле Детского Ж/Д вокзала! С любовью к Родине, Молодежка ОНФ…», — написал в соцсети «ВКонтакте» активист Игорь Шугуров.

Игорь сообщил корреспонденту ИА REGNUM, что в акции участвовало 30 молодых людей. Они писали на асфальте, с чем у них ассоциируется слово «Родина».

Отметим, такой флешмоб в рамках акции «Россия — это мы» прошёл не только в Кургане. Гигантские триколоры рисовали жители Екатеринбурга, Новосибирска, Москвы, Казани и других городов Российской Федерации.

Напомним, сегодня, 12 июня, отмечается День России. Ровно 28 лет назад первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете РСФСР.