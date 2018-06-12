Волгоград, 12 июня, 2018, 13:49 — ИА Регнум. Активисты волгоградского отделения «Молодежки ОНФ» отметили День России. Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM активист движения Антон Жук, утром 12 июня волгоградцы нарисовали на асфальте в Волгоградском городском парке слово «Россия». Задача оказалась сложной — слово выводили маленькими флагами России.

Фото предоставлены участниками мероприятия Активисты волгоградского отделения «Молодежки ОНФ»

Фото предоставлены участниками мероприятия В Волгоградском городском парке

В акции приняли участие 15 активистов «Молодежки ОНФ». Им также помогали дети, которые гуляли в парке.

«Основная масса — это команда «Молодежки ОНФ», плюс прохожие дети помогали. Сейчас люди походят, фотографируют, всем нравится. Надеемся, что надпись сохранится надолго, если только не пойдет сильный дождь», — сказал Антон Жук.

Фото предоставлены участниками мероприятия День России

Организаторы также отметили, что из-за трагедии на Волге, которая произошла вечером 11 июня, программа празднования Дня России сильно сокращена. По большей части остались лишь детские мероприятия.

Напомним, что ранее правительство области сообщило, что из-за столкновения катамарана с баржей, в результате которого погибли 11 человек, в регионе отменены все праздничные мероприятия. Кроме того, в Волгограде отменено торжественное открытие мемориального парка у подножия Мамаева кургана.