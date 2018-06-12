Барнаул, 12 июня, 2018, 13:46 — ИА Регнум. В турзоне «Бирюзовая Катунь» 12 июня, в День России, проводят ставший уже традиционным всероссийский фестиваль традиционной культуры «День России на Бирюзовой Катуни». Его впервые посетил врио губернатора Алтайского края Виктор Томенко, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ИА REGNUM Алтай. Катунь — бирюзовая река

То, что он в регионе человек новый, прибыл из Красноярска (указ о его назначении президент Владимир Путин подписал 30 мая), не помешало Виктору Томенко проникнуться смыслом проводимого мероприятия и дать ему оценку.

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«Вот уже десятый раз Алтайский край становится центром межнационального общения, центром диалога культур. Начавшись как краевой, быстро став межрегиональным, фестиваль стал всероссийским. Основные векторы его развития продолжают сохраняться в течение нескольких лет.

Это и укрепление нитей, связывающих настоящее и прошлое, и поддержка тех людей, которые занимаются сохранением, изучением исторического наследия, и наше желание показать Алтайский край во всей его красе. Край, где в течение многих веков мирно жили представители более чем 140 национальностей», — подчеркнул врио губернатора.

По его словам, в этом году участниками фестиваля стали представители 14 регионов России — от Москвы до Забайкальского края.

«Традиции, ремесла, старинные праздники и обычаи — все это часть нашей общей культуры, которая связывает нас сегодняшних с нашими дедами и прадедами. Истоки сегодняшних норм общения людей и поколений в самых разных сферах пришли из народных традиций», — отметил врио губернатора Виктор Томенко.

На этом фестивале, который объединил выставку народных ремесел и творческие площадки национальных коллективов, он вручил девяти юным жителям Алтайского края главный документ — паспорт гражданина Российской Федерации, сообщает сайт региона.

«Дорогие ребята, я хочу сказать вам, что мы живем в замечательной и удивительной стране, имеющей не только богатейшую историю, которая очень серьезно повлияла на развитие всего человечества, но и сегодня отстаивающей мир и цивилизацию на всей нашей планете. И быть гражданином России — это высокая честь. Я вам желаю с гордостью и достоинством нести это звание!» — напутствовал Виктор Томенко.

Известно, что в торжественной обстановке паспорт получили ребята из Алтайского, Советского. Смоленского и Красногорского районов, а также шесть призеров Всероссийского конкурса «Мы — граждане России» из Барнаула, Бийска, Заринска, Тальменского и Немецкого национального районов.

За пять дней фестиваля участниками и гостями мероприятий стали порядка 10 тыс. человек, а праздник на «Бирюзовой Катуни» посетили около трех тысяч человек. Представители 23 национальных объединений и 43 народных мастера из 14 регионов страны и Республики Казахстан приняли участие в фестивале.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ОЭЗ «Бирюзовая Катунь» является одной из немногих действующих в России. Сейчас на её территории работают более 15 компаний с общим объемом заявленных инвестиций около 10 млрд рублей. Ими введены в эксплуатацию свыше 25 туристских объектов.