Вильнюс, 12 июня, 2018, 13:37 — ИА Регнум. Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 12 июня, выступила с трибуны парламента с традиционным ежегодным докладом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Этот, девятый по счёту, доклад Грибаускайте резко отличался от предыдущих, когда глава Литвы концентрировалась на описании внешних угроз для Литвы. На этот раз почти весь доклад был посвящён внутренней политике, что мог спровоцировать политико-коррупционный скандал вокруг концерна MG Baltic и влияния олигархов на внутренние процессы в государстве.

Уильям Пауэлл Фрайт. Суд над ведьмой. 1848

Однако общая схожесть с прошлыми докладами Грибаускайте сохранилась: поиск врага, на этот раз внутреннего.

«Из политического закулисья в фундамент государства проникает червь алчности и недоверия, вынуждающий людей отправляться на поиски лучшей и более справедливой жизни в чужие края. (…) Когда мы расшевелили воды политической коррупции, перед нами открылась «невиданная Литва», хотя мы все подозревали о ее существовании. Где циничный расчет затмевает всё и покушается на государство, на демократию. Где кишат алчные, коварные, деморализованные стяжатели, неспособные видеть идею государства. Где понятен лишь язык шантажа, лжи и угроз, а воздействие влиянием — самый ходовой товар. На нас ложится ответственность освободить Литву от местных захватчиков. Для направленной на сдерживание и очищение борьбы, победы государства честных людей над коварной Литвой махинаторов нужна гражданская оборона и как можно больше союзников», — говорила Грибаускайте с трибуны парламента. Теме крупнейшего коррупционного скандала в Литве была посвящена основная часть доклада президента Литвы.

«На сторону государства, а не торговцев влиянием сегодня встают всё более независимые правоохранительные органы, овладевшие новыми правовыми инструментами борьбы с коррупцией, которых за несколько последних лет было создано достаточное количество. Уже приносят свои плоды многолетние усилия и наработки, новые руководители различных структур. Мы видим всё больше политической воли, в том числе и в этом Сейме, при решении фундаментальных вопросов национальной безопасности. Передовые линии защиты государства дополняет расследовательская журналистика, внутренние движения уже зарождаются в школах, больницах, социальных сетях. Общими усилиями мы уже перешли местный Рубикон, обуздали газпромовский энергетический ветер, защитились от влияния «Росатома», черной бухгалтерии, банковских мошенников. Начинают закрываться конторы «кредитов в коробке» и «купи слона», от подозрительных связей избавляется государственная налоговая инспекция. Однако появляются всё новые торговцы Литвой, покушения на государство не прекращаются, попытки завладения страной не прерываются», — продолжает Грибаускайте.

Неожиданным стало признание Грибаускайте собственной ошибки. Ранее президент Литвы неоднократно повторяла, что в принципе не совершает ошибок и ей жалеть попросту не о чём.

«Прямое слияние политики и бизнеса, а также многолетняя зависимость от финансовых спонсоров многих сделала уязвимыми. Мы приостановили завладение политической системой олигархами, несмотря на то, что все сильно обожгли пальцы. В том числе и я», — сказала она, вероятно, имея в виду просочившуюся в СМИ тайную переписку Грибаускайте с главным обвиняемым в скандале вокруг концерна MG Baltic Элигиюсом Масюлисом, в которой Грибаускайте пряталась под псевдонимом «Тюльпаны».

"Я сожалению лишь об одном: что всё происходило не так быстро, как я надеялась, что для обуздания коррупции потребовалось почти два срока полномочий, и что правоохранительным органам понадобилось так много времени для перехода от подозрений к необходимым суду доказательствам», — заявила она, хотя ранее Грибаускайте никогда не говорила про захват олигархами страны, сама вела с MG Baltic дела через того же Масюлиса, а главной угрозой называла исключительно Россию.

Так было до скандала, после которого Грибаускайте резко изменила риторику и стала на различных площадках представлять именно себя главным борцом с коррупцией. Не стало исключением и это послание.

Далее Грибаускайте рассуждала об очищении партий, о восстановлении доверия к судам, избирательном процессе, раскритиковала парламент за, по её мнению, избирательный парламентский контроль, не называя имени, обозначила своего главного оппонента — лидера правящих «аграриев» Рамунаса Карбаускиса. Однако совсем не стала критиковать премьера и правительство.

Грибаускайте также предупредила, что времена экономического роста могут прекратиться.

«Уже на протяжении восьми лет экономика страны растет, инвестиционная привлекательность Литвы на высоком уровне. Однако и этот самый продолжительный в истории период подъема не вечен, поэтому его необходимо использовать для принятия определяющих экономику будущего решений», — сказала президент Литвы. Главной стратегической инвестицией в стране Грибаускайте назвала образование.

Раскритиковав самоуправления за неудовлетворительную работу с самыми социально незащищёнными группами общества и положение в сельском хозяйстве, с неэффективным распределением средств помощи ЕС, президент заговорила о важности гражданской активности.

«Мы наблюдаем незначительный рост индекса гражданской активности, люди постепенно начинают понимать, что активное участие способствует изменению решений власти и в конечном итоге — их собственной жизни. Качество демократии участия тоже должно измениться, чтобы за нас не решали другие, чтобы мы не превратились в вассалов и в тех, кем помыкают. Если мы и дальше будем думать, что нужно лишь платить налоги и изредка ходить на выборы, а во всё остальное лучше не вмешиваться, то свободы и демократии в стране будет меньше», — сказала Грибаускайте, далее рассуждая о роли профсоюзов и укреплении НПО.

Не обошлось и без традиционного для Грибаускайте блока угроз стране: якобы со стороны России в целом, «Газпрома», «Росатома», БелАЭС в частности.

«Защищаясь от «Газпрома» и Белорусской АЭС, ускоряя темпы синхронизации электросетей с сетями Западной Европы, мы содействуем обеспечению энергетической безопасности Европейского союза в целом и подаем пример движения по этому пути. Сегодня вместе с единомышленниками мы находимся везде, где люди встали на защиту свободы и демократических ценностей — на территории Украины, Афганистана, Ирака, Мали, в Средиземном море, там, где наши партнеры. Новое качество приобрело стратегическое партнерство Литвы с США, Францией, Польшей и Германией, которая стала опорой Литвы в области безопасности. Уже на протяжении почти десяти лет мы успешно идем в направлении Северной Европы, равняясь на скандинавское понимание благосостояния, демократии, социально ответственного бизнеса», — говорила Грибаускайте.

Закончила своё послание Грибаускайте рассуждениями о смене ценностей общества Литвы. По её словам, оно двигается к зрелости и оттого становится прочнее.