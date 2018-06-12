Томск, 12 июня, 2018, 13:31 — ИА Регнум. Губернатор Томской области Сергей Жвачкин в День России, 12 июня, вручил первые паспорта 16 школьникам, которые участвовали в конкурсе «Мы — граждане России». Чтобы получить главный документ гражданина России в торжественной обстановке, школьники приехали на фестиваль «Дружба народов» из многих городов и районов Томской области.

Tomsk.gov.ru Губернатор Томской области вручил паспорта 16 школьникам

Как сообщили ИА REGNUM в областной администрации, фестиваль «Дружба народов» начался в полдень по местному времени 12 июня на площади Новособорной города Томска.

«Сегодня наша страна празднует свой день рождения. Но День России — это не только праздник страны, но и праздник каждого из нас. Нас 146 миллионов, в том числе миллион — это жители Томской области», — сказал Сергей Жвачкин.

По его словам, только в Томской области живут представители более 140 национальностей, а в университетах региона учатся студенты из 68 стран мира.

Добавим, два томских школьника вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Мы — граждане России!» и получили приглашение на церемонию вручения паспортов юным гражданам РФ, которая пройдет в Москве. Это ученик Томского физико-технического лицея Кирилл Забейворота и Сергей Барышев из Заозерной школы №16 города Томска.

Напомним, в День России-2017 году в Томской области состоялось более 100 праздничных мероприятий.