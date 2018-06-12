Волгоград, 12 июня, 2018, 12:38 — ИА Регнум. В Волгограде из-за столкновения катамарана с баржей, в результате которого погибли 11 человек, отменены все праздничные мероприятия, посвященные Дню России. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба правительства региона.

Иван Крамской. Неутешное горе (фрагмент). 1884

«В связи с транспортным происшествием, связанным с гибелью людей, принято решение об отмене 12 июня на территории Волгоградской области торжественных и праздничных мероприятий», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным 11:20, в зоне происшествия завершены поисково-спасательные работы. Также губернатор Андрей Бочаров поручил проверить условия хранения и использования всех судов в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM , около 22:00 по московскому времени 11 июня в районе речного порта Волгограда катамаран с пассажирами на борту столкнулся с баржей. Всего на двух судах находились 28 человек. После столкновения катамаран перевернулся. В результате трагедии погибли 11 человек. Сейчас идет опознание тел.