Вашингтон, 12 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Американский телеканал CNN обнародовал содержание документа, который подписали президент США Дональд Трамп и лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын по итогам двусторонних переговоров на высшем уровне, которые прошли сегодня, 12 июня, в Сингапуре.

@WhiteHouse Дональд Трамп и Ким Чен Ын

По данным CNN, соглашение содержит четыре основных пункта, по которым Ким и Трамп смогли достичь договорённостей:

1.США и КНДР обязуются установить новые отношения в соответствии с желанием народов двух стран достичь мира и процветания.

2. США и КНДР будут совместно работать для достижения стабильности и мира на Корейском полуострове.

3. КНДР обязуется добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.

4. КНДР взяла на себя обязательства помочь США идентифицировать и вернуть на родину останки американских военнослужащих, взятых в плен еще во время Корейской войны (1950 — 1953 гг.).

Также в документе сказано, что президент США Дональд Трамп обязуется предоставить гарантии безопасности КНДР, а лидер Северной Кореи Ким Чен Ын подтверждает твердую и непоколебимую приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Отмечается, что установление новых отношений между КНДР и США должны будут способствовать процветанию Корейского полуострова и всего мира.

Стоит отметить, что за исключением четвертого пункта все соглашение носит декларативный характер и довольно неконкретное. Однако для первой встречи лидеров двух стран, которые ещё совсем недавно грозили сжечь друг друга в ядерном огне, это выглядит многообещающим.

Напомним, американо-северокорейский саммит на высшем уровне завершился сегодня в Сингапуре. Трамп и Ким встречались впервые.