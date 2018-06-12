Сингапур, 12 июня, 2018, 12:12 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп заявил, что он готов открыть новую главу в истории взаимоотношений его страны с Корейской Народно-Демократической Республикой. Об этом Трамп заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

Steven Guzzardi Перевернуть страницу

«Это первая встреча лидеров США и Северной Кореи, и это доказывает, что изменения возможны. Встреча была искренней, прямолинейной и плодотворной. И мы готовы открыть новую главу в нашей истории», — сказал Трамп.

Напомним, сегодня в Сингапуре завершились первые в ситории переговоры президента США с лидером Северной Кореи. Трамп и Ким Чен Ын встретились и первые 45 минут говорили наедине. Затем переговоры продолжились в расширенном формате. После этого делегации направились на рабочий обед, где продолжили общение, а затем вышли на прогулку около гостиницы.

По итогам переговоров лидеры двух стран подписали документ, который фиксирует достигнутые договорённости. Однако конкретные детали достигнутых договорённостей не разглашаются.