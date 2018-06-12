Минск, 12 июня, 2018, 11:49 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко направил президенту Российской Федерации Владимиру Путину и российскому народу поздравления по случаю празднования Дня России. Об этом сегодня, 12 июня, сообщает пресс-служба белорусского президента.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

«Россияне вправе гордиться своей многовековой историей, богатым духовным и культурным наследием. Братская для нас страна с честью прошла через многие испытания и стала суверенным правовым государством, обладающим мощным потенциалом во всех сферах», — сказано в поздравительной телеграмме президента Белоруссии.

Лукашенко считает, что проводимый российскими властями политический курс находит широкую поддержку граждан.

Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын направил российскому народу и президенту Путину поздравительную телеграмму по случаю дня России.