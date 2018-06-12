Красноярск, 12 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В День России, 12 июня, 50 лучших школьников Красноярского края получили первые паспорта из рук врио губернатора региона Александра Усса.

Олег Кузьмин, krskstate.ru Врио губернатора Красноярского края вручил паспорта лучшим школьникам региона

Торжественное мероприятие состоялось в большом зале правительства края. Также главный документ школьникам вручал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.

Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, учащиеся школ Красноярского края, получившие паспорта в День России, достигли значительных успехов в учёбе, отличаются активной жизненной позицией, являются участниками фестивалей различного уровня, победителями и призерами районных, краевых олимпиад, спортивных соревнований. В том числе среди них есть призёры Всероссийского конкурса «Мы — граждане России!», организованного Российским движением школьников.

«Вам довелось родиться в России — стране, которая играет особую геополитическую роль в мире. Более того, вам довелось родиться в Красноярском крае, который в нашей стране является стержневым, определяющим регионом с точки зрения территории, огромных природных ресурсов, индустриального потенциала, возможностей для учёбы и работы. Кроме того, здесь ещё есть множество задач, которые стоят в том числе и перед вами. Совсем скоро вы окончите школу, будете определять, где вам учиться, жить и работать, но я уверен, что где бы вы ни оказались, всегда будете неразрывно связаны со своей малой родиной. Через пару десятков лет вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс школьникам.

В краевом правительстве напомнили, что в 2017 году паспорта в День России получили около 40 лучших школьников из разных районов и городов края. В этом году — порядка 50 человек с географией проживания от Эвенкии до Минусинска.

Добавим, сегодня, 12 июня, жители Красноярского края празднуют не только День России, но и юбилей города Красноярска, которому исполнилось 390 лет. В связи с этим, как сообщили ИА REGNUM в мэрии, на площадках Красноярска состоятся межрегиональные и межнациональные фестивали.