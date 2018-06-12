«Будущее России»: глава Красноярского края вручил паспорта школьникам
Красноярск, 12 июня, 2018, 11:31 — ИА Регнум. В День России, 12 июня, 50 лучших школьников Красноярского края получили первые паспорта из рук врио губернатора региона Александра Усса.
Торжественное мероприятие состоялось в большом зале правительства края. Также главный документ школьникам вручал начальник ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий.
Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, учащиеся школ Красноярского края, получившие паспорта в День России, достигли значительных успехов в учёбе, отличаются активной жизненной позицией, являются участниками фестивалей различного уровня, победителями и призерами районных, краевых олимпиад, спортивных соревнований. В том числе среди них есть призёры Всероссийского конкурса «Мы — граждане России!», организованного Российским движением школьников.
«Вам довелось родиться в России — стране, которая играет особую геополитическую роль в мире. Более того, вам довелось родиться в Красноярском крае, который в нашей стране является стержневым, определяющим регионом с точки зрения территории, огромных природных ресурсов, индустриального потенциала, возможностей для учёбы и работы. Кроме того, здесь ещё есть множество задач, которые стоят в том числе и перед вами. Совсем скоро вы окончите школу, будете определять, где вам учиться, жить и работать, но я уверен, что где бы вы ни оказались, всегда будете неразрывно связаны со своей малой родиной. Через пару десятков лет вы будете определять будущее нашего края и страны, и мы надеемся, что оно окажется в надежных руках», — сказал врио губернатора Красноярского края Александр Усс школьникам.
В краевом правительстве напомнили, что в 2017 году паспорта в День России получили около 40 лучших школьников из разных районов и городов края. В этом году — порядка 50 человек с географией проживания от Эвенкии до Минусинска.
Добавим, сегодня, 12 июня, жители Красноярского края празднуют не только День России, но и юбилей города Красноярска, которому исполнилось 390 лет. В связи с этим, как сообщили ИА REGNUM в мэрии, на площадках Красноярска состоятся межрегиональные и межнациональные фестивали.