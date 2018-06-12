Бишкек, 12 июня, 2018, 10:57 — ИА Регнум. Национальный банк Киргизии в течение 2018 и 2019 годов будет отчислять в бюджет страны 90% от общего объема своего дохода. Об этом сегодня, 11 июня, заявил на заседании парламентского комитета по бюджету и финансам председатель НБКР Толкунбек Абдыгулов, пишет «Tazabek».

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По его словам, руководство финансового регулятора согласилось пойти на этот шаг из-за того, что бюджет республики сейчас испытывает весьма серьезный дефицит.

При этом Толкунбек Абдыгулов высказал мнение, что подобную практику опасно применять дольше двух лет. Поэтому с 2020 года нацбанк вернется к прежним пропорциям — будет отдавать государству 70% прибыли, а оставшиеся 30% доходов оставлять себе.

ИА REGNUM напоминает, что по итогам первого квартала 2018 года доходы республиканского бюджета Киргизии сложились на уровне 25 млрд 343 млн сомов (более 23,2 млрд рублей по текущему курсу). В этот же период расходы казны достигли 29 млрд 792,1 млн сомов (свыше 27,3 млрд рублей). То есть дефицит бюджета составил почти 4,1 млрд рублей.

Отметим, что в 2017 году доходы республиканского бюджета Киргизии превысили 113,8 млрд рублей, а расходы — 114,3 млрд рублей. Таким образом дефицит казны составил лишь 530 млн рублей.