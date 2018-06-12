Горно-Алтайск, 12 июня, 2018, 10:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай проживают представители свыше 90 национальностей. Помимо русских и алтайцев, в регионе можно встретить теленгитов, тубаларов, кумандинцев, казахов, украинцев, немцев, татар, армян, азербайданцев, узбеков, киргизов, корейцев, бурятов, удмуртов, шорцев и представителей других народов. Поэтому и организованные мероприятия, сегодня, 12 июня, в День России, имеют свою особенность, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Правительство Республики Алтай День России в Республике Алтай

Наиболее зрелищным стал парад дружбы народов: сотни человек шествовали в костюмах народностей, проживающих на территории региона. Торжественная часть продолжилась на центральной площади города, где по сложившейся традиции состоялось вручение школьникам российских паспортов.

«Паспорт гражданина Российской Федерации получили учащийся гимназии №3 Горно-Алтайска Владислав Голубев, учащаяся Акташской школы Мадина Козубаева, учащаяся Паспаульской школы Ирина Казакова, учащаяся школы №1 Горно-Алтайска Алина Клейменова, учащиеся лицея №6 Горно-Алтайска Байару Лыкова и Юлия Осипова, учащаяся Майминской школы №1 Юлия Лютаева, учащаяся Майминской № 3 Анастасия Потапович, учащаяся Чемальской школы Владислава Сафронова, учащийся школы № 1 Горно-Алтайска Павел Филиппов, учащийся Кадетской школы № 4 Горно-Алтайска Кирилл Черепанов, учащаяся Шебалинской школы Евгения Шаркова», — сообщает сайт республиканского правительства.

Далее программу праздника продолжил фестиваль национальных культур. В нём, а также других мероприятиях, приняли участие более 15 тысяч человек.

Напомним, День России 12 июня отмечается потому, что в 1990 году в этот день первый Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России.