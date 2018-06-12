Пхеньян, 12 июня, 2018, 10:43 — ИА Регнум. Лидер Корейской Народно-Демократической Республики КИм Чен Ын поздравил граждан Российской Федерации и её президента Владимира путина с Днём России. Текст поздравительной телеграммы приводит сегодня, 12 июня, Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Российский народ добился успехов в деле создания мощной России под руководством (президента Владимира Путина — ИА REGNUM ), смело встречая все вызовы и сложности», — сказано в поздравительной телеграмме Ким Чен Ына.

Также Ким Чен Ын выразил надежду, что стратегические и традиционные связи между Россией и Северной Кореей будут усиливаться, как этого требует современная обстановка в интересах двух народов.

Кроме того, в своей поздравительной телеграмме Ким пожелал российскому народу благополучия и процветания, а российскому лидеру Путину — успехов в строительстве мощного государства.