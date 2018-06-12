Киев, 12 июня, 2018, 10:41 — ИА Регнум. В Берлине 11 июня состоялась первая за почти полтора года встреча глав МИД стран «нормандской четверки» по урегулированию ситуации в Донбассе. Основным итогом встречи министров стала договоренность продолжить консультации на всех уровнях с целью подготовки встречи на высшем уровне, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из х/ф «Место встречи изменить нельзя». Реж. Станислав Говорухин. 1979. СССР «Нет у вас методов против...»

По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, в ходе нынешних переговоров впервые были предметно подняты вопросы политических заключенных и ввода на Донбасс миротворцев ООН.

«Впервые мы сегодня реально обсуждали освобождение наших политзаключенных и заложников… В первый раз была действительно реальная дискуссия, очень сложная для Лаврова», — сказал Климкин.

Он сообщил, что главы МИД Германии и Франции Гайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан «упрекали» Лаврова в нежелании России забрать или обменять своих людей, а также вести поиск пропавших без вести на Донбассе.

В свою очередь, глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что дипломаты стран нормандского формата в ближайшие недели должны начать консультации по вопросам формата миссии ООН в Донбассе. Он сообщил, что стороны также договорились и далее проводить консультации экспертов относительно т.н. «формулы Штайнмайера», в частности организации местных выборов на Донбассе.

«Что касается условий присутствия миссии ООН для востока Украины, то договорились поручить нашим политическим директорам провести в течение ближайших недель дальнейшие консультации не о том, если, а о том, как организовать такую миссию», — сказал Маас.

Украинский дипломат и политический эксперт Вадим Трюхан не увидел прогресса в переговорах по урегулированию конфликта в Донбассе.

«Тут есть два результата. Первое — хорошо, что произошла сама встреча, поскольку перерыв в полтора года на уровне министров иностранных дел не способствует достижению результатов по Донбассу и урегулированию кризиса, который вызван агрессией России против Украины. К сожалению, на данный момент, кроме этого, похвалиться нечем. Лично я ожидал каких-то позитивных месседжей от министра иностранных дел (Павла Климкина — ред.) в вопросе обмена политическими заложниками, военнопленными и другими особами, которые незаконно удерживаются… Этого не прозвучало из уст ни одного министра. А то, что касается разминирования, так это забегание вперед. Как можно разминировать, если еще не закончились боевые действия», — пояснил Трюхан 12 июня в эфире канала «112 Украина».

По его словам, у ЕС попросту нет рычагов давления на президента России Владимира Путина.

«К сожалению, встреча показала, что между позициями Украины и России не просто пропасть, а как выразился министр иностранных дел Климкин: целая вселенная. На данный момент не просматривается желание россиян идти на какие-то уступки. Европейцы будут поддерживать Украину. Но практических инструментов давления на Владимира Путина, на Россию у них, к сожалению, абсолютно нет», — сказал Трюхан.

Он также отметил, что не считает идею ввода миротворцев ООН на Донбасс «похороненной».

"В какой-то момент ситуация может дозреть. Но для этого нужно, чтобы в России или сменился политический режим, или Россия должна оказаться в такой ситуации, когда она уже будет не способна оказывать финансирование войны. На данный момент с теми санкциями, которые введены, и с теми отношениями, которые у России с США и ЕС, Россия может на протяжении десятилетий поддерживать такое состояние гибридной войны», — подытожил украинский эксперт.

ИА REGNUM напоминает, ранее глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Берлин и Париж готовы оказать помощь в разминировании в зоне конфликта на востоке Украины.

«Базовые гражданские объекты инфраструктуры, такие как фильтрационная станция в Донецке, должны быть лучше защищены», — сказал французский дипломат.